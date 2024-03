Ein mörderisch guter Opernabend

Das ensemble minui und Christina Scherrer mit „Tatort Oper“ am 7. April im Stadttheater

Klagenfurt.

Was passiert, wenn Figuren aus unterschiedlichen Opern sich plötzlich selbstständig machen und ihre Geschichten miteinander verwoben werden? Richtig! Ein Opernabend, der es in sich hat - voller Liebe, Lust, Rache, Eifersucht und Mord. Erleben Sie einen außergewöhnlichen Abend, wenn Sie die neun Musikerinnen und Musiker des Ensemble minui gemeinsam mit der Schauspielerin Christina Scherrer, die als Assistenz-Kommisarin im österreichischen Tatort ordentlich Krimi-Erfahrung hat, in den „Tatort Oper“ entführen.

Ein erzähltes Opernerlebnis mit Emotion, Verbrechen, Witz und Leidenschaft, gepaart mit

wunderbarer Musik für Opernaficionados und solche, die es noch werden wollen.

Teilnahmeschluss: 28. März 2024