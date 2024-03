Österreichischer Vorlesetag

Am 21. März ist es so weit: Ganz Österreich liest vor! Privat oder öffentlich, Lustiges oder Besinnliches, in einer Bahnhofhalle oder im Wohnzimmer – lesen kann man überall, vorlesen auch.

Hierzu verlosen wir wieder 10 exklusive Vorlesebücher. Der Bundesminister für Unterricht Dr. Martin Polaschek hat den ÖSTERREICHISCHEN VORLESETAG heuer erstmals zum Projekttag in allen österreichischen Schulen deklariert: alle Schulen sind aufgerufen, möglichst viele kreative Lese-Events auszurichten.

Im Vorlesebuch sind Kurzgeschichten namhafter internationaler und österreichischer Autorinnen und Autoren enthalten. Für Kinder, Jugendliche und Erwachsene.

Das gesamte Programm finden Sie hier

Teilnahmeschluss: 21. März 2024