Festivalstimmung in Klagenfurt

Nach drei erfolgreichen Jahren bietet das Klagenfurt Festival auch in diesem Jahr ein grandioses Unterhaltungsprogramm. Aber überzeugen Sie sich am besten selbst, denn als Kleine Zeitung Club-Mitglied haben Sie jetzt die Chance, Tickets für ausgewählte Veranstaltungen zu gewinnen. Worauf Sie sich freuen können? Am 24. Mai übernehmen die Klassik-Rebellen Symphoniacs die Burghof-Bühne. Das internationale Elektro-Klassik-Projekt rund um den gebürtigen Kärntner Andy Lutschounig serviert futuristischen Klassik-meets-Club-Mix. Seine Bücher wurden vielfach verfilmt und zu internationalen Bestsellern, in dem 2023 erschienen Monolog „Regen“ steht Ferdinand von Schirach nun zum ersten Mal am 27. Mai selbst auf der Bühne des Stadttheaters. Konzerte von Cari Cari füllen Hallen in ganz Europa und das aktuelle Album „Welcome To Kookoo Island” wird in den höchsten Tönen gelobt. Auf dem Klagenfurt Festival spielen sie am 29. Mai exklusiv eines ihrer seltenen Konzerte. AVEC: Das ist zutiefst ehrliche Popmusik. Nach ihrem großen Erfolg in der Hamburger Michaelis-Kirche beim Reeperbahn Festival jetzt mit großer Band-Besetzung im Klagenfurter Dom am 3. Juni zu sehen und hören. Wo auch immer er auftritt, erobert er die Herzen mit seinem Wiener Schmäh im Flug. Nach drei Jahren Wartezeit ist Voodoo Jürgens am 26. Mai endlich auch wieder in Klagenfurt – mit neuem Material und in bewährter Qualität. Verena Altenberger und Mavie Hörbiger lesen aus Werken von Virginie Despentes, Ingeborg Bachmann und Necati Öziri, am Klavier begleitet von Clara Frühstück. Starke Texte von starken Frauen - am 23. Mai. Und das war noch längst nicht alles. Das ganze Programm und alle Infos finden Sie auf: klagenfurtfestival.com.

Gewinnspiel

Wir verlosen 4 x 2 Tickets für ausgewählte Konzerte des Klagenfurt Festival

23. Mai, 20.30 Uhr: Verena Altenberger, Mavie Hörbiger, Clara Frühstück: Den Göttern in die Seele blicken

24. Mai, 20.30 Uhr: Symphoniacs

26. Mai, 20.30 Uhr: Voodoo Jürgens & die Ansa Panier

29. Mai, 20.30 Uhr: Cari Cari

Teilnahmeschluss: 5. Mai 2024