Mit ihrem umjubelten Musik-Kabarettprogramm „Lieder Liebesreisen“ gastieren die „Kernölamazonen“ am Sonntag den 10.03.2023 um 15.00 und 19.30 Uhr in der Komödie Graz (Münzgrabenstraße 36). Aktueller und witziger als je zuvor, „Reloaded“ also. Caro Athanasiadis und Gudrun Nikodem-Eichenhardt sorgen für Lachen ohne Ende, wenn sie die Spezies Mann unter die Lupe nehmen. Spontan, humorvoll und höchst musikalisch.

Karten: 0316(8000) ticketzentrum.at

Komödie Graz 0664/5369770, office@komoedie-graz.at