Save the date: Der Raiffeisen Businesslauf kommt am 25. April wieder zurück in die Grazer Innenstadt

Nicht nur das Business zum Laufen bringen, sondern gleich das komplette Business-Team. Der Raiffeisen Businesslauf am 25. April sorgt für Teambuilding der anderen Art.

Laufend Networken. Am Do, 25. April bietet der Raiffeisen Businesslauf wieder ein einzigartiges Networking-Erlebnis: Tausende Menschen treffen sich an diesem Tag mit Arbeitskolleginnen und -kollegen, um eine unvergessliche Laufparty zu feiern. Vom Karmeliterplatz führt die fünf Kilometer lange Laufstrecke durch die historische Grazer Innenstadt über die Schubertstraße bis hin zum Hilmteich und von dort wieder zurück ins Ziel am Freiheitsplatz.

Für Motivation entlang der Strecke sorgen Moderatoren und DJs der Antenne Steiermark.

Aufgrund des starken Besucheranstiegs im letzten Jahr ist das Ziel bereits vor dem Burgtor platziert, ca. auf Höhe des Cafe Promenades. So können alle Läuferinnen und Läufer den Zieleinlauf in vollen Zügen genießen. Für Erfrischungen und Pasta wird auf der Burgringwiese gesorgt sein, wo sich die Teilnehmer:innen vor der Party stärken können.

Von der Ziellinie zur Party. Nach dem Lauf verwandelt sich der Grazer Karmeliterplatz in eine eindrucksvolle Event-Location. Gefeiert wird erneut unter einem Partyschirm. DJ Mäxx sorgt für musikalische Highlights. Eine ausgelassene After-Run- und Party-Stimmung mit gut gelaunten Kollegen ist somit garantiert.

Datum: Do, 25.04.2024

Weitere Informationen finden Sie hier

Teilnahmeschluss: 10. April 2024