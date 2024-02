Musikalische Tierpower on stage

Zum letzten Mal in dieser Saison – erleben Sie den Next-Liberty-Musicalhit „Tiere im Theater“.

Bretter, die die Welt bedeuten … und darunter? Die Theatertiere. Im Next Liberty wird ein ganz besonderes Musical geprobt. Auf, hinter und unter der Bühne. Moment. Was ist eigentlich UNTER dem Next Liberty? Ein herrlich vollgeräumter Kostüm- und Requisitenfundus! Und von dort aus bestimmt ein kleines Ensemble tierischer Expert:innen samt Katzen-Intendantin, alter Theaterhasen und einem ebenso pelzigen wie tollpatschigen Stadtpark-„Hansi“ als Hospitant im Verborgenen, was auf der Bühne passiert …

Das Next-Liberty-„Backstage“-Musical ist eine tierische Hommage an das Theater und an die, die hinter/unter den Kulissen alles möglich machen, eine Liebeserklärung an den Teamgeist und ein Plädoyer dafür, sich die Bühne zu nehmen, um verborgene Talente zu entdecken.

Mehr Infos zum Musical finden Sie hier.