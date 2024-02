Gute Aussichten für Ihren nächsten Urlaub

Ein Urlaub, für den man nichts bezahlen muss? Ja, das gibt es! Beim großen Urlaubsgewinnspiel des Kleine Zeitung-Clubs können Sie jetzt noch bis 25. März 25 Kurzurlaube für zwei Personen in fünf Top-Hotels in Österreich gewinnen. Ob Sie die Natur und die Berge lieben und gerne wandern oder klettern, sich nach Entspannung und Wellness für Körper und Geist sehnen oder Ihnen der Sinn nach Kunst und Kultur steht - bei unserem Gewinnspiel ist für jeden Geschmack etwas dabei!

Was Sie dafür tun müssen? Suchen Sie sich einfach Ihr Wunschhotel aus und mit ein bisschen Glück können Sie schon bald Ihre Koffer packen und einen Kurzurlaub zu zweit verbringen. Egal, für welches Hotel Sie sich entscheiden, eines steht fest: Jeder Aufenthalt in einem unserer sorgfältig für Sie ausgewählten Partnerhotels verspricht ein unvergessliches Erlebnis. Genießen Sie die Vollwert-Küche in Österreichs erstem Biohotel, dem Biolandhaus Arche in Eberstein, lassen Sie sich im Heritage.Hotel Hallstatt verwöhnen, entspannen Sie im Hotel Das Eisenberg in St. Martin, erleben Sie einen Wellness- Aufenthalt ins PuchasPlus in Stegersbach oder erfreuen Sie sich am wunderschönen Ausblick auf den Millstätter See in der Villa Postillon.

Tipp: Falls Sie sich nicht auf Ihr Glück verlassen möchten, finden Sie sicher bei unseren 2für1-Angeboten oder unseren exklusiven Leserreisen Ihren passenden Urlaub.

Gewinnspiel

Gewinnen Sie als Kleine Zeitung Club-Mitglied einen von 25 Kurzurlauben für jeweils zwei Personen in folgenden Hotels:

Biolandhaus Arche

Eberstein, Kärnten

2 Nächte inkl. Halbpension

Heritage.Hotel Hallstatt

Hallstatt, Oberösterreich

2 Nächte inkl. Halbpension

Hotel Das Eisenberg

St. Martin, Burgenland

2 Nächte inkl. Frühstück

PuchasPlus Stegersbach

Stegersbach, Burgenland

2 Nächte inkl. Frühstück

Villa Postillion

Millstatt am See, Kärnten

2 Nächte inkl. Halbpension

Teilnahmeschluss: 25. März 2024