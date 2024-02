Sie haben noch nicht genug vom Wintersport? Dann haben wir das richtige Gewinnspiel!

Wir verlosen unter unseren wintersporthungrigen Club-Mitgliedern noch rasch drei Ski-Kurzurlaube für die wunderbare Urlaubsdestination Nassfeld-Pressegger See. Gleich mitspielen und mit etwas Glück ziehen Sie heuer noch Bahnen in den fluffigen Schnee am Nassfeld.

Gewinnspiel

Wir verlosen drei Gutscheine für Ski-Kurzurlaube: jeweils zwei Übernachtungen mit Halbpension inkl. 2-Tages-Topskipass für zwei Personen in einem der ***Hotels der Urlaubsdestination Nassfeld-Pressegger See.

Gutscheindetails: Die Gutscheine sind gültig für die Wintersaison 2023/24 und können nicht in Bar abgelöst werden. Die Buchung erfolgt über das Info- & Servicecenter, auf Anfrage und nach Verfügbarkeit. Eine Reservierung ist unbedingt erforderlich. Die Zuteilung der Hotels obliegt dem Info- & Servicecenter. Der Gutschein kann nicht auf bestehende Buchungen eingelöst werden.

Teilnahmeschluss: 26. Februar 2024