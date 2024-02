Von Donnerstag, 14. bis Sonntag, 17. März 2024 findet in der Kärnten Therme Warmbad-Villach der erste „Indoor Triathlon“ in Österreich bzw. im Alpe-Adria Raum statt. Geboten wird eine Kombination aus den gewohnten Disziplinen – nur eben alles zu 100% Indoor in der Kärnten Therme und auf kürzeren Distanzen.

Das genaue Programm und weitere Informationen gibt es hier

Teilnahmeschluss: 4. März 2024