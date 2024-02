Après-Ski-Hochstimmung mit DJ Ötzi

Der letzte Einkehrschwung am Ende eines Skitages gehört zum ultimativen Skivergnügen einfach dazu. Und wenn aus der Hüttengaudi eine Après-Ski-Show mit Open-Air-Feeling wird, dann ist das die DJ Ötzi Gipfeltour 2024, die am 9. März am Hauser Kaibling Station macht. Erleben Sie Gerry Friedle alias DJ Ötzi live bei freiem Eintritt ab 14 Uhr und freuen Sie sich auf ein Hitfeuerwerk der Extraklasse mit all seinen großen Hits wie „Ein Stern“, „Anton aus Tirol“, „Hey Baby“ oder „Sweet Caroline“. Ob von der Panorama-Dachterrasse aus oder so nah wie möglich an der Bühne – dieses Konzert ist der ultimative Höhepunkt eines grandiosen Skitags am Hauser Kaibling. Direkt an der Ennstal-Bundesstraße gelegen bietet das beliebte Skigebiet mit seiner Parkplatzgarantie nicht nur den idealen Ersteinstieg in die Schladminger 4-Berge-Skischaukel mit 123 Pistenkilometer nonstop, sondern mit der „AlmArenA“ auch die perfekte Location für alle DJ-Ötzi-Fans.

Gewinnspiel

Wir verlosen unter Club-Mitgliedern eine Übernachtung im DZ für zwei Personen vom 9. bis 10. März im 4-Stern-Hotel inklusive Frühstück und 2 x 2 Tagesskipässen für die 4-Berge-Skischaukel Schladming in der Region Schladming-Dachstein + VIP-Zutritt bei der DJ Ötzi Gipfeltour 2024 am Hauser Kaibling.

Teilnahmeschluss: 27. Februar 2024