Von 14. bis 19. März 2024 finden in Graz, Seiersberg-Pirka, Schladming und Ramsau am Dachstein die 7. Nationalen Special Olympics Winterspiele statt. Unter dem Motto „Gemeinsam grenzenlos“ werden rund 1100 Sportler:innen mit intellektueller Beeinträchtigung in zehn Wintersportarten um Edelmetall kämpfen.

Weitere Informationen finden Sie hier.

Teilnahmeschluss: 5. März 2024