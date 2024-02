Hania Rani live

Ihre Videos sind millionenfach geklickt, sie gilt als aufstrebendes Supertalent der Neoklassik, und wenn sie in die Tasten greift und am Piano Live-Producing betreibt, hören ihr zumeist Tausende zu. Die polnische Pianistin, Komponistin und Sängerin Hania Rani spielt Konzerte in ganz Europa, USA, Japan und Russland und kommt am 17. März ins Orpheum Graz.

Gewinnspiel

Teilnahmeschluss: 3. März