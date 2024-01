Pflichttermin für alle, die gerne Reisen!

Das Anderswo Festival bringt zehn Live-Vorträge auf die Großleinwand, die uns rund um die Welt führen. Am Freitag wird in Namibia und bei Islands Vulkanen gestartet. Am Samstag wandern die Besucher:innen mit einem Esel über die Alpen, bestaunen die beeindruckende Natur Costa Ricas, sind mit dem Mountainbike auf der ruhigen, italienischen Seite der Alpen unterwegs und erleben Abenteuer auf den Meeren der Welt. Sonntag wird über Fahrradhoppalas in Südamerika gelacht, Korsika erkundet, viel Spannendes über das Leben auf der arabischen Halbinsel erzählt und schließlich wird noch Neuseeland erkundet.

Zusätzlich zu den Vorträgen können Sie sich über Live-Musik, leckeres Streetfood und eine Reisemesse freuen.

Weitere Informationen finden Sie hier.

Teilnahmeschluss: 29. Jänner 2024