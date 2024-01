Top-Acts in einer Top-Location

Die exklusive Konzertreihe „KLUB ROYAL“ bietet hochwertige Live-Momente für Fans anspruchsvoller Musik in einem der außergewöhnlichsten Live-Clubs der Stadt, im Dom im Berg. Die Location im Herzen des Grazer Schloßbergs spielt mit Licht und Ton auf Premium-Niveau. In einer legeren Klub-Atmosphäre werden renommierte internationale sowie heimische Künstler.innen verschiedener Genres präsentiert. Ganz egal ob Swing, Pop, Blues, Jazz oder Klassik, das Ambisonics „3D“-Soundsystem, die umfangreiche Lichttechnik sowie das einzigartige Ambiente des Dom im Berg verwandelt jeden Ton in ein mitreißendes Musik-Erlebnis. Gewinnen Sie als Club-Mitglied Tickets für Dhafer Youssef & radio.string.quartet am 3. Februar, Norbert Schneider & Band am 17. Februar und Neuschnee am 5. April. Detail im Infokasten rechts.