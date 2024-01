Bedrückendes Historiendrama

Jonathan Glazer legt mit seinem neuen Film „The Zone of Interest“ die sogenannte „Banalität des Bösen“ schonungslos offen. Inspiriert durch das gleichnamige Buch des verstorbenen Autors Martin Amis beleuchtet der Regisseur und Drehbuchautor die Schrecken des Holocaust aus der Perspektive von Rudolf und Hedwig Höss, dem Kommandanten von Auschwitz und seiner Familie, die in ihrem Bilderbuchheim Mauer an Mauer mit dem Vernichtungslager ein äußerst privilegiertes Leben führen. Der vermeintlich normale Familienalltag eines der größten Menschenvernichter der Geschichte provoziert und schockiert gleichermaßen.

Immer wieder ertappt man sich dabei, den omnipräsenten Schrecken zumindest vorübergehend auszublenden, bis das Geschehen abseits des Familienheims schonungslos wieder und wieder offensichtlich wird.

