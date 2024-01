Gewinnspiel

Interviews und Essays über die großen Fragen der Zeit.

Leben wir angesichts der Kriege in der Ukraine, in Israel, Gaza, angesichts von Klimawandel, Inflation, Gefährdung von Demokratien in ver-rückten oder verrückten Zeiten? Eine Frage, die in den Interviews und Reportagen dieses Lesemagazins Autoren und Autorinnen beschäftigt. Eine klare, unmissverständliche Antwort gibt Psychiater Reinhard Haller. Die Zeiten seien nicht verrückt. Letztlich sei nur jene Normalität eingekehrt, wie sie frühere Generationen immer schon gekannt haben. Er fordert auf, in Krisenzeiten an die eigenen Stärken zu denken. Da Krisen von Ängsten dominiert seien, müsste den Belastungen der Charakter des Katastrophalen genommen und eher die Herausforderung gesehen werden. Die Losung, rät er in diesem Magazin, müsste lauten „Ärmel hoch, wir schaffen das!“.

Eine Losung, der sich der Philosoph Peter Sloterdijk anschließt. Wir seien, lautet sein Befund, im Begriff, das privilegierte Gefühl des sicheren Lebens der Nachkriegszeit zu verlieren. Die Nie-wieder-Stimmung weiche einer Schon-wieder-Stimmung. Gleichzeitig warnt er vor einer Gruppe von Linken, die in grünen Themen die zweite historische Chance des Kommunismus sehen.

Zu Beginn dieses Leseheftes, das unterschiedlichste, über das Jahr hinaus relevante und spannende Geschichten des Jahres 2023 zu einem Dossier bündelt, haben wir Auszüge aus der Eröffnungsrede der Salzburger Festspiele von Nobelpreisträger Anton Zeilinger gestellt. Die Vernunft, warnt er, werde zu einer gefährdeten Spezies. Sein Appell im Sinne von Kant: Sapere aude! Habe den Mut, dich deines eigenen Verstandes zu bedienen!

Zu Mut und Glücksstrategien rät auch die Philosophin Ariadne von Schirach. Wir sollten, sagt sie im Interview mit Manuela Tschida-Swoboda, uns vor allem in Dankbarkeit üben, auf das blicken, was wir haben, anstatt auf das, was fehle.

In diesem Sinne eine spannende Leselektüre mit Interviews mit Peter Sloterdijk, Ariadne von Schirach, Klaus Maria Brandauer, Maja Haderlap, John Irving, Juliette Binoche, Verena Altenberger und vielen anderen!

Hier erhältlich.

Gewinnspiel

Wir verlosen zehn Magazine „Premium - Gespräche über die Fragen der Zeit“ aus der Kleine Zeitung Edition.

Teilnahmeschluss: 21. Februar 2024