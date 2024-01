Südosteuropäisches und arabisches Flair

Es ist eine ganz besondere Verbindung, die das Konzerthaus in Klagenfurt mit dem Musikverein Kärnten hat. Als ältester Musikveranstalter des Landes – mit beinahe 200 Jahren – legte der Musikverein sozusagen den Grundstein für den Bau des Konzerthauses. Und wenn auch noch JEUNESSE mit an Bord ist, kann man sich auf ein ganz besonderes Konzerterlebnis freuen. Am 6. Februar 2024 bringt das Jugendsinfonieorchester Dornbirn im Rahmen einer exklusiven Leserveranstaltung der Kleinen Zeitung den musikalischen Kulturraum rund um das Mittelmeer nach Klagenfurt. Musik u. a. aus Spanien, Italien, Albanien und Griechenland bringt viel Temperament, südliches Flair und Farbe in den Konzertsaal. Als Kleine Zeitung Club-Mitglied können Sie für dieses musikalische Highlight Karten gewinnen.

Gewinnspiel

Wir verlosen 330x2 Karten für eine exklusive Leserveranstaltung des Musikvereins Kärntens am 6. Februar 2024, 19.30 Uhr im Konzerthaus Klagenfurt.

Teilnahmeschluss: 31. Jänner 2024