Zuhören für die Zukunft

Die „Schule des Zuhörens“ zeigt auf, wie du mit Geschichten über dich hinauswächst

„Nur wer (wirklich) zuhört, kann (wirklich) verstehen!“ – Dieser Satz ist die Ausgangsbasis von Erzähler & Märchendichter Folke Tegetthoffs inzwischen legendärer „Schule des Zuhörens“!

Seit 2007 konnten über 100.000 Menschen in 12 Ländern bei rund 900 Workshops diese Worte hautnah und unmittelbar erleben. In rund 60 Minuten verknüpft Tegetthoff spielerisch Theorie und Praxis: Er berichtet von verblüffenden Tatsachen über das Ohr und entführt mit seinen Geschichten gleichzeitig in die wunderbare Welt des Hörens.

Die Teilnehmenden sollen jedoch nicht nur zuhören, sondern selbst aktiv werden, mit ihrer Stimme als Teil der „Geschichtenbäume“ – eine Kunstinstallation im öffentlichen Raum – an allen Festivalstandorten in der Steiermark.

„Wer zuhört, hat auch das Recht, gehört zu werden. Kinder & Jugendliche sind die Stimmen der Zukunft und formen somit maßgeblich die Geschichten von morgen.“

Weitere Infos finden Sie hier.

Gewinnspiel

Die „Schule des Zuhörens“-Tournee findet im Zuge des 37. Austrian International Storytelling Festival im Rahmen von „Graz Erzählt“ statt.

Wer: Schulen und Institutionen aller Ausbildungsformen aus der Steiermark (geeignet ab 10 Jahren), pro Workshop max. 60 Teilnehmende.

Wann: 11. 3.–22. 3. 2024

Was: 15 kostenlose Erzählvorträge von Folke Tegetthoff, ermöglicht durch Hauptpartner Energie Steiermark, Land Steiermark, Stadt Graz Familie & Jugend (Stadtrat Kurt Hohensinner), Volksbank Steiermark und Kleine Zeitung.

Bewerbungen, mit einer Begründung, warum Sie einen Workshop gewinnen möchten, per Mail an: johanna@storytellingfestival.at

Teilnahmeschluss: 31. 1. 2024