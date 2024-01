Konzert Victoria und Julius Legat

Nach seinem ausverkauften Solokonzert im Jänner 2023 wird der Harter Julius Legat (Klavier) gemeinsam mit seiner Schwester Victoria (Sopran) ein außergewöhnliches Konzert am 26. Jänner 2024 in der Kulturhalle Hart bei Graz präsentieren. Victoria singt klassische Arien, Lieder und Musicals und Julius spielt Klavierstücke von Rachmaninoff, Schumann, Ravel, Beethoven und Strauss.

Der junge Pianist Julius Legat konnte bereits zahlreiche internationale Preise gewinnen. Julius begeistert sein Publikum immer wieder in Konzerten in Österreich, Slowenien, Deutschland, Frankreich und Russland mit seiner Virtuosität und seinem unglaublichen Spielgefühl. In Hart bei Graz wird Julius abwechslungsreiche und virtuose Klavierstücke aller Epochen präsentieren.

Die Sopranistin Victoria Legat steht mit der Singschul‘ der Oper Graz schon seit ihrem siebenten Lebensjahr auf der Bühne, heuer war sie in der Hauptrolle der „Cinderella“, einer Kooperation mit der Oper Graz im Next Liberty zu bewundern. Victoria präsentiert einen unterhaltsamen Mix aus Arien, Liedern und Musicals.

Gewinnspiel

Wir verlosen 10x2 Tickets für das Konzert von Victoria und Julius Legat

Wann: Freitag, 26. Jänner 2024, 19 Uhr

Wo: Kulturhalle, Hart bei Graz

Teilnahmeschluss: 17. Jänner 2024