Katerfrühstück – Das erste Comic-Kochbuch für den Morgen danach von Kleine Zeitung Edition.

Wenn die Party so richtig in Schwung ist, unterliegt man leicht der Versuchung, das eine oder andere oder mehrere Gläser zu viel zu trinken. Den Preis bezahlt man dann am nächsten Morgen – mit dem Kater.

Um ihn zu zähmen, hilft eines zuverlässig: ein ausgewogenes Katerfrühstück. Es bringt den darniederliegenden Körper wieder auf die Beine und belebt den erschlafften Geist. Die besten Rezepte für das Katerfrühstück finden Sie in diesem Buch erstmals in Comic-Form. Wie eine Kochshow im Fernsehen, aber alles gezeichnet. Und deshalb viel schöner.

Zum Autor: Manfred Neuhold ist Autor zahlreicher Bücher und beschäftigt sich seit Jahrzehnten mit Gesundheitsthemen wie auch dem Einfluss des Mondes auf das Leben.

Gewinnspiel

Wir verlosen vier Bücher „Katerfrühstück“ von Manfred Neuhold aus der Kleine Zeitung Edition.

Teilnahmeschluss: 26. Februar 2024