Treffen mit ...

Nehmen Sie an diesem Gewinnspiel teil und sichern Sie sich die Chance auf ein exklusives Treffen mit unserem geschätzten Redakteur Bernd Melichar. Sie haben so die einzigartige Möglichkeit, ihm all Ihre brennenden Fragen zu stellen – zu aktuellen Geschehnissen, Beiträgen, seinen Einstellungen und Sichtweisen.

Bernd Melichar ist einer unserer Experten im Kulturbereich und „Literaturchef“ der Kleinen Zeitung. Darüber hinaus ist er für den Bereich Popmusik zuständig. Überaus bekannt ist auch seine sonntägliche Satire-Kolumne „Sie und Er“, die er gemeinsam mit Ute Baumhackl verfasst. In dieser Kolumne teilen die beiden Geschichten über die Ärgernisse und Freuden des Alltags. Die gesammelten Beiträge der beiden Autoren sind sogar als Buch erschienen.

Verpassen Sie nicht diese einmalige Gelegenheit, um einen ganz speziellen Blick hinter die Kulissen der Kleinen Zeitung zu werfen und sich mit einem erfahrenen Journalisten aus unserem Hause auszutauschen. Nehmen Sie jetzt am Gewinnspiel teil und sichern Sie sich Ihre Chance auf dieses außergewöhnliche Erlebnis!

Gewinnspiel

Wir verlosen ein Treffen mit Bernd Melichar. Wann & wo: Wird individuell zwischen der Gewinnerin bzw. dem Gewinner und Bernd Melichar vereinbart.

Teilnahmeschluss: 7. Jänner 2024