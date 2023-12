73. Bauernbundball

Am 9. Februar 2024 verwandelt sich das Messe Center Graz erneut in das Epizentrum der steirischen Geselligkeit – der 73. Steirische Bau1ernbundball steht bevor. Als Europas beliebtester Ball zieht dieses Ballspektakel jedes Jahr Tausende von Besuchern an und verspricht auch diesmal ein unvergesslicher Abend zu werden.

Unter dem kulinarischen Motto des Abends, „Alles im (Kern) Öl“, werden die Gaumen der Gäste auf eine geschmackliche Reise durch die steirische Genusswelt entführt.

Der 73. Steirische Bauernbundball verspricht eine Nacht voller Musik, Tanz und kulinarischer Genüsse. Der Veranstalter lädt alle Gäste herzlich dazu ein, Teil dieses außergewöhnlichen Ereignisses zu werden und gemeinsam eine unvergessliche Ballnacht zu erleben.

Weitere Informationen finden Sie hier

Teilnahmeschluss: 22. Jänner 2024