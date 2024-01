Wie gelingt mir ein erfülltes Leben?

Es ist nicht nur ein Gefühl: Frauen wird in unserer Gesellschaft systematisch Kraft geraubt. Einschränkungen durch stereotype Zuschreibungen, verringerte Karrieremöglichkeiten, Mehrfachbelastung und geringere Bezahlung sind Stolpersteine, die Frauen ihren Weg in ein erfülltes Leben unnötig erschweren. „Höchste Zeit, sein gutes Leben selbst in die Hand zu nehmen!“, so Nathalie Karré. Mit ihrem Power-Effekt zeigt sie fundiert und praxisnah, wie Frauen diese Dynamiken erfolgreich durchbrechen, ihre Stärken nutzen und Schritt für Schritt zu mehr Kraft, Selbstermächtigung und erfülltem Leben gelangen können.

Gewinnspiel

