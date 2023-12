Weihnachtsevent

Die international ausgezeichnete Foodbloggerin, Autorin und Köchin „cookingCatrin“ präsentiert mit ihrem Team die diesjährige Herbst-/Winterausgabe des Genuss- und Reisemagazins „Köstlich“. Eine Kostprobe davon können Sie am Weihnachtsflohmarkt von cookingCatrin genießen.

Erleben Sie Genussmomente bei kostenlosem Glühweinprosecco, Keksen & Punsch am Sonntag, 17. Dezember 2023, 13 bis 18 Uhr in der Villa Lotta, Ebenthaler Straße 232 in Klagenfurt.

Besuchen Sie den Weihnachtsflohmarkt von cookingCatrin am 17. Dezember in der Villa Lotta in Klagenfurt © CARLETTO FERRARI WWW.CARLETTO.AT

Gewinnspiel

Im Rahmen des Weihnachtsmarktes verlosen wir 5x „Köstlich“-Magazinsets.

Teilnahmeschluss: 14. Jänner 2024