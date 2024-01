Early Bird Skigenuss

Der Hauser Kaibling bildet als eines der Top-Skigebiete in Österreich den idealen Einstieg und höchsten Punkt der 4-Berge-Skischaukel Schladming (Hauser Kaibling – Planai – Hochwurzen – Reiteralm) und ist Mitglied in Ski amadé. Mit Parkflächen und dem kostenlosen Übungsgelände „Wollis Kids Park“ direkt an der Talstation gelegen, startet man – egal, ob Groß oder Klein – komfortabel in den Skitag. Das mehrfach ausgezeichnete Skigebiet punktet mit Schneesicherheit, perfekt präparierten Pisten und 16 urigen Skihütten – alle mit Bedienung. Ein atemberaubendes Panorama genießt man vom höchsten Punkt der 4-Berge-Skischaukel auf 2015 Meter! Hier gibt es Pistenspaß für Groß und Klein.

Gewinnspiel

Wir verlosen 15x2 Early Bird Skigenuss für das Skigebiet Hauser Kaibling inkl. Tagesskipass für die Schladminger 4-Berge-Skischaukel und Frühstück am Sonntag, 21. Jänner 2024. Sie starten ohne Wartezeit vor allen anderen bereits um 7.15 Uhr auf der Piste und ziehen Ihre Schwünge durch den perfekt präparierten Schnee und genießen anschließend ein gemütliches Frühstück.

Teilnahmeschluss: 14. Jänner 2024