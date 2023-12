Schenken Sie Vorfreude auf echte Wir-Zeit

Nachhaltig soll das Weihnachtsgeschenk sein, von Herzen kommen und echte Freude bereiten? Dann haben wir die perfekte Geschenkidee für Sie: Schenken Sie die Steiermark-Card und damit Vorfreude pur auf viel gemeinsame Zeit! Ob mit den Kindern, den Enkelkindern oder mit Freunden: Entdecken Sie die Vielfalt der Steiermark zwischen Berg und See, Freibad und Museum 2024 gemeinsam mit Ihren Lieblingsmenschen! Die Steiermark-Card umfasst im neuen Jahr noch mehr Ausflugsziele: Einmal gekauft, bietet sie von April bis Oktober freien Eintritt und spannende Erlebnisse bei unglaublichen 176 Ausflugszielen. Nimmt ein Erwachsener den freien Eintritt zu jedem der Ausflugsziele einmal in Anspruch, käme er so auf einen Gegenwert von über 1.800 Euro – die 30 Prozent Rabatt bei weiteren 24 Bonuspartnern noch gar nicht eingerechnet. Genaue Infos zu den Ausflugszielen und Öffnungszeiten finden Sie unter www.steiermark-card.net!

Als Weihnachtsgeschenk an Sie verlosen wir außerdem 5 Stück Erwachsenenkarten!

Gewinnspiel

Wir verlosen je 5 Erwachsenenkarten der Steiermark Card.

Teilnahmeschluss: 23.12.2024