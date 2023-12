Dachsteinlauf & Euroloppet Europameisterschaft 2024

Vom 12. bis zum 14. Jänner 2024 lässt das nordische Zentrum Ramsau am Dachstein die Tradition des Volkslanglaufs wieder aufleben. Mit dem „Dachsteinlauf“ findet am Ramsauer Hochplateau ein neues Top-Event statt, das für Sportbegeisterte aller Alters- und Könnensstufen nicht nur unterschiedlichste Bewerbe aus dem nordischen Skisport, sondern auch ein attraktives Rahmenprogramm bereithält.

Vielfältiges Programm für Profis, Hobbysportler und Naturgenießer

Die Neuausrichtung des Dachsteinlaufs spiegelt sich auch im breit gefächerten Veranstaltungsprogramm wieder. Teilnehmer können einzeln beim klassischen Langlauf oder in Skatingbewerben an den Start gehen. Der neue Streckenverlauf führt auf 42 Kilometern über das gesamte Ramsauer Hochplateau. Für Einsteiger lässt sich eine kürzere Distanz mit 10 Kilometern Länge bestreiten diese kann auch am Samstag beim Skatingbewerb als Team absolviert werden. Ein besonderes Highlight ist zudem die Euroloppet Europameisterschaft 2024, die im Zuge des Dachsteinlaufs auf der neuen Strecke stattfindet. Jeder und jede kann in seiner Altersklasse Europameister werden. Mehrere Bewerbe des Dachsteinlaufs zählen dadurch gleichzeitig auch als Europameisterschaftslauf.

Weitere Informationen finden Sie hier

Teilnahmeschluss: 21. Dezember 2023