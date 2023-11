Gewinnspiel

Wenn Herzen wilde Saltos schlagen

Locke liebt Glatze, aber der liebt Loretta und die wiederum liebt Locke. Klingt kompliziert? Ist es auch. Aber dem Reihenhaus nach. An einem viel zu kalten Augusttag fährt ein „Wahnsinngefährt“ in die Siedlung, in der Locke, Glatze und Zecke wohnen. Drauf steht „PATSYS ALTWARENPARADIES“, drin ist nicht nur ein Haufen „Glumpert“, sondern auch die Loretta samt Familie. Regen saufen, Zirkustraining im Garten hinter den Ribiselstauden, abgelaufenes Knäckebrot im Umzugskartonchaos essen, mit Locke, Zecke und Loretta am Badeteich liegen – Glatze erlebt die Sommertage seines Lebens.

Im Gegensatz zu den Müttern der „gutbürgerlichen Wohngegend“, die von der „Lumpenloretta“, wie sie sie nennen, nicht ganz so begeistert sind, aber eh nicht ganz durchblicken. Denn hinter der Fassade und den Ribiseln gäbe es verstopfte Abflüsse, mit Essensresten verklebte Geschirrberge, volle Windeltonnen, Geschichten von der italienischen Zeugnis-Mafia. Und den Locke-Opa, der (genauer) hinschaut, handelt und damit eine ganz andere (Liebes-)Geschichte beginnen lässt – oder die eigentliche?

Christine Nöstlinger erzählt in ihrem letzten großen Jugendroman mit Hilfe einer – scheinbar – „pippihaften“ Figur nicht nur eine Liebesgeschichte, die Vorstadt-Klischees aufbricht, sondern vollführt in gewohnt saloppem Ton einen meisterhaften erzählerischen U-Turn in die Manege der Realität, in der die Herzen erst recht Saltos schlagen. Im Next Liberty ist die Uraufführung dieser Bühnenfassung ab Jänner 2024 zu erleben.

