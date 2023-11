Österreich Cup 2023 – Comeback nach vier Jahren!

Österreich, Ungarn, Polen und Italien kämpfen am 14. Und 15. Dezember in der Heidi-Horten-Arena in Klagenfurt im Modus Halbfinale-Finale um die Trophäe im Österreich Cup.

Und Sie können Live dabei sein!

Teilnahmeschluss: 11. Dezember 2023