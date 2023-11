Erleben Sie den Jahreswechsel im JUFA Hotel Schladming*** mit „Silvesterski-Traum“.

Ob Skifahren, Winterwandern, Rodeln oder Eislaufen – die imposante Landschaft der Schladming-Dachstein-Region kann sportlich oder gemütlich erlebt werden. Das familienfreundliche JUFA Hotel ist nur 200 Meter von der berühmten Planai entfernt und sorgt mit einem hoteleigenen Indoor-Erlebnisbereich mit Kletterwand und Tischtennis bereits im Hotel für ein aktives Freizeitvergnügen. Kinder toben sich im Indoor-Kinderspielbereich aus, während Eltern in der Finnischen Sauna, im Dampfbad oder in der Infrarotkabine entspannen. Durch die zentrale Lage des Hotels - direkt im Ortszentrum von Schladming - kann die lebendige Stadt am Abend entdeckt werden. Es erwartet Sie ein großes Angebot an modernen und heimeligen Zimmern zu moderaten Preisen und ein vielfältiges, regionales Frühstück.

Gewinnspiel

Wir verlosen unter Club-Mitgliedern 2 Nächte im DZ mit HP im JUFA Hotel Schladming*** für 2 Personen vom 31. 12. 2023 bis 2. 1. 2024 - inklusive Geschenkkorb mit Schmankerln aus der Region vom Bauernladen Heimatgold in Schladming, 1 Flasche Sekt im Zimmer und 2 Tagesskipässen für den „Silvesterski-Traum“ auf der Planai-Hochwurzen.

Teilnahmeschluss: 3. Dezember 2023