Zirkusgeschichten von Cirque Le Roux

Der Cirque Le Roux wurde 2014 in der kleinen Küstenstadt Labenne im Südwesten Frankreichs ins Leben gerufen. Die Compagnie gehört zu jener Generation von Zirkuskünstlern, für die nicht das technische Wagnis im Vordergrund steht, sondern der künstlerische Ausdruck. Mit ihren originellen Retro-Stücken entführen sie in eine monochrome Welt, in der Zirkuskunst, Weltklasse-Akrobatik, Filmästhetik und Physical Theatre aufeinandertreffen. Die Hochspannungs-Performances sind geprägt von einer tragikomischen, traumähnlichen Atmosphäre.

„The Elephant in the Room“ wurde bereits auf der ganzen Welt aufgeführt. Die Show spielte beim Edinburgh Fringe Festival vor ausverkauftem Haus und wurde dort für einen Total Theatre Award nominiert.

Nun stellte sich der Cirque Le Roux der Herausforderung, ein neues Werk zu schaffen, einen weiteren außergewöhnlichen Cinema Circus. „A Deer in the Headlights“, welches der Cirque Noël Graz als Österreich-Premiere präsentiert, war für den Molière 2020 für die beste visuelle Kreation nominiert und setzt das Streben nach künstlerischer Exzellenz auf allen Ebenen fort.

Gewinnspiel

Wir verlosen je 10x2 Karten für drei Vorstellungen von „The Elephant in the Room“ am 21.12. um 19 Uhr, 25.12. und 26.12. jeweils um 17 Uhr und noch 5x2 Karten für die Vorstellung „A Deer in the Headlights“ am 3.1.24 um 19 Uhr jeweils im Orpheum Graz.

Teilnahmeschluss: 13. Dezember 2023