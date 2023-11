Grazer Winterwelt

Von 15. November bis 28. Jänner 2024 öffnet die Grazer Winterwelt powered by Energie Steiermark und Holding Graz ihre Tore wieder für all diejenigen, die das Knirschen von Schlittschuhen auf dem glatten Eis lieben, die Freude an der Bewegung in der frischen Luft haben, die es genießen, wenn die klirrende Kälte ihre Nasen kitzelt und vor allem, die gerne Zeit mit ihren Liebsten verbringen.

Weitere Infos zur Winterwelt finden Sie hier.

Gewinnspiel

Wir verlosen bis zum 17. Dezember insgesamt 15 Family-Packages für die Grazer Winterwelt.