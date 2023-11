„KAWWAWÖASCHNS“ – Welthits auf Wienerisch

Wolf Bachofner ist eine Mappe mit Texten zugeflogen. Einfach so. Eine Mappe mit erstaunlichem Inhalt. Und völlig überraschender Herkunft. Es handelt sich um den literarischen Nachlass des Bad Boy aus der Vorstadt, Helmut Wolf alias Woif-Hömal, mit dem Bachofner die Schulbank gedrückt und den er seither aus den Augen verloren hatte. Auf dem Deckblatt der Mappe steht in ungelenken Buchstaben KAWWAWÖASCHNS. Bald war klar: Diese Mappe ist zu schade für die Lade. Viel zu schade wäre es um diese Wienerischen Versionen internationaler Pop-Hits. Gemeinsam mit dem Hit-Experten und Burgtheater-Musikchef Andy Radovan und den musikalischen Mitstreitern Christian Wendt (E-Bass und Kontrabass) und Martin Payr (Keyboard) entriss er diese Perlen Wienerischer Dialektpoesie dem drohenden Vergessen. Der bekannte TV-Star („Kommissar Rex“, „Schnell ermittelt“ ...) in völlig neuer Rolle. Mit einem Programm, das begeistert.

