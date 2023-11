Marion Mitterhammer – Jetzt spricht die Kaiserin! Aus dem poetischen Tagebuch von Sisi

Nur vier Jahre, von 1885 bis 1888, hat die einsame Kaiserin Elisabeth von Österreich Tagebuch in Form von Gedichten geschrieben. Kaum jemand ihrer Zeitgenossinnen und Zeitgenossen wusste davon. Die fünfzigjährige Sisi hat sich nicht nur ihren Kummer von der Seele geschrieben, sie war auch eine scharfe Beobachterin ihrer Zeit. Die ironischen, sehr kritischen Kommentare zum Leben am Wiener Hof, zur aristokratischen Gesellschaft überhaupt, haben trotz der großen Traurigkeit auch sehr hohen Unterhaltungswert, berühren und lassen staunen … Die Kaiserin selbst wünschte die Veröffentlichung dieser Verse im 20. Jahrhundert, um damit die „Zukunftsseelen“ über vieles zu informieren, was sich hinter den Kulissen abspielt.

Marion Mitterhammer gehört seit vielen Jahren zu den einprägsamsten und eindringlichsten Schauspielerinnen im deutschsprachigen Raum. In zahlreichen Theater-, Film- und Fernsehproduktionen überzeugt sie das Publikum: Vom „Salzbaron“ über den „Tatort“, „Bella Block“, „Wilsberg“, „Traumschiff“, „Rosamunde Pilcher“ sowie „Verbotenes Verlangen“ „Gier“, „Grand Hotel“ u. v. m.

Gewinnspiel

Wir verlosen 7x2 Karten für Marion Mitterhammer „Jetzt spricht die Kaiserin! Aus dem poetischen Tagebuch von Sisi“ am 19. November um 16.30 Uhr in der Komödie Graz.

Teilnahmeschluss: 15. November 2023