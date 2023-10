Manfred Neuhold beschreibt in seinem neuen Buch „Kaffee. Alles Gute von der Bohne“ das Genussmittel Kaffee von all seinen Seiten – die Wissenschaft des Verkostens von Kaffee, wie Kaffee selbst geröstet wird, welche Kaffee-Kreationen es weltweit gibt oder dass fast 2000 verschiedene Wirkstoffe bekannt sind, die in der Kaffeebohne zu finden sind. Und er verweist auf unzählige Studien, die an diversen Universitäten dieser Welt über die Auswirkungen des Kaffees auf die Gesundheit gemacht wurden. Wie jene des Weizmann-Instituts über die Reaktionen von Gehirnzellen auf die Einnahme von Kaffee. Alles in allem: Eine kleine Hymne auf ein Aroma des Lebensgefühls!

Zum Autor: Manfred Neuhold, geb. 1956 in Lilienfeld, Lehre zum Industriekaufmann, Matura im zweiten Bildungsweg, Studium der Volkskunde in Graz. Arbeitet als Werbetexter, Journalist und Grafiker. Lebt in Graz.

