Spielen Sie mit und gewinnen Sie Tickets für die Heimspiele des KAC!

Eishockeyfans aufgepasst! Wer den KAC hautnah erleben möchte hat jetzt die Chance auf kostenlose Karten. Wir verlosen für Kleine Zeitung Club-Mitglieder Tickets für alle Heimspiele des KAC.

Infos zum Verein und Spielplan finden Sie hier.

Gewinnspiel

Wir verlosen je 2x2 Karten für die Heimspiele der KAC in der Heidi Horten-Arena:

29.09.23 vs. Black Wings Linz 03.10.23 vs. Vienna Capitals 08.10.23 vs. Asiago Hockes 13.10.23 vs. Pioneers Vorarlberg 20.10.23 vs. HK Olympija Ljubliana 27.10.23 vs. Graz 99ers 01.11.23 vs. HCB Südtirol 05.11.23 vs. EC VSV 19.11.23 vs. EC Salzburg 24.11.23 vs. HC Pustertal Wölfe 28.11.23 vs. HC Innsbruck

Teilnahmeschluss: ca. 14 Tage vor dem jeweiligen Spiel