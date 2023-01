Wos sullst mochn außer lochn?

Lachen ist bekanntlich die beste Medizin. In den letzten Jahren gab es dafür oft aber wenig Anlass. Wir freuen uns dafür umso mehr, dass wir dieses Jahr endlich wieder den Fasching in seiner bunten Vielfalt feiern können!

Unter dem Motto „Wos sullst mochn außer lochn?“ wird am Faschingsdienstag die Grazer Innenstadt also wieder zur großen Party-Meile verwandelt. Seien Sie live dabei, wenn sich die lustigsten Wägen und Gruppen in der Herrengasse präsentieren! Der beste Ausblick auf die Teilnehmer:innen erwartet Sie beim Kleine Zeitung VIP-Bereich am Hautplatz. Dort genießen Sie die lustige Stimmung mit schmackhaften Köstlichkeiten und Getränken.

Gewinnspiel

Wir verlosen 2 x 4 Karten für unseren VIP-Bereich beim Kleine Zeitung-Faschingsumzug.

Wann: 21.2. ab 12:15 Uhr

Wo: Grazer Hauptplatz

Für die Teilnahme senden Sie bitte ein E-Mail mit Ihrem Namen, Ihrer Club-Nummer und dem Betreff "VIP-Fasching" an marketing@kleinezeitung.at. Die Gewinner:innen werden per Mail verständigt.

Teilnahmeschluss: 7. Februar 2023