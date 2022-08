Was gibt es im Museum für Geschichte zu sehen?

Im Museum für Geschichte werden die Kulturhistorische Sammlung und die Multimedialen Sammlungen erstmals gemeinsam unter einem Dach gezeigt.

Erstere wurde im späten 19. Jahrhundert gegründet, um die Kulturepochen des Landes ab dem Mittelalter sowie die regionale kunstgewerbliche Produktion zu dokumentieren. Heute umfasst diese Sammlung an die 35.000 historische Musikinstrumente und Fahrräder aus Holz, Schränke und Luster, Globen und Zunfttruhen, Rosenkränze und Grabkreuze oder Hüte und Spazierstöcke. Die Multimedialen Sammlungen wurden in den späten 1950er-Jahren angelegt. Sie bewahren die regionale Geschichte und Medienentwicklung in Form von Fotografien, Filmen und Tonaufnahmen. Insgesamt umfassen die Multimedialen Sammlungen rund 2,5 Millionen Objekte.

Die Verbindung der beiden Sammlungen ermöglicht es nun erstmals, das Werden und den Wandel der Steiermark über die letzten 900 Jahre verständlich zu machen. Dank der Multimedialen Sammlungen kann dabei auch das 20. Jahrhundert in angemessener Weise berücksichtigt werden.

Adresse: Sackstraße 16, 8010 Graz

Öffnungszeiten: Di-So, Feiertag 10 - 18 Uhr

