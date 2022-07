Der KiStL Märchensommer – Das Dschungelbuch

Ab 15. Juli entführt das KiStL groß wie klein in die Welt des Dschungelbuches. Es erwarten Sie märchenhafte Abenteuer rund um den Bär Balu, den Panther Baghira, die Schlange Kaa, den Affen King Louie mit seiner Affenbande, den Tiger Shirkhan und natürlich dem Menschenkind Mogli sowie dessen Freundin. Mit dabei sind auch die Kinder vom Kistl-Schauspielkurs. Eines sei vorab gesagt: Es gibt viel zu lachen – nicht nur für die Jüngsten, sondern auch für die Erwachsenen!

Gewinnspiel

Wir verlosen 2x4 Karten für "Das Dschungelbuch" im KiStL in Graz für eine Vorstellung Ihrer Wahl.

Wann: 15. bis 29. Juli 2022

Wo: KiStL – Rechbauerstraße 63 a, 8010 Graz

So können Sie am Gewinnspiel teilnehmen: Schicken Sie uns ein Mail an marketing@kleinezeitung.at und beantworten Sie uns folgende Gewinnspielfrage:

Was essen Affen im Dschungel am liebsten:

A. Ein Butterbrot

B. Bananen

C. Eine Schwarzwälder Kirschtorte

Wichtig: Bitte geben Sie in der Mail Ihren Vor- & Nachnamen sowie Ihre Vorteilsclubnummer an.

Weitere Infos finden Sie hier.