Mein Name ist Katrin Gruber und ich komme aus Birkfeld in der wundervollen Oststeiermark. Meine Leidenschaft mich kreativ auszuleben, besteht eigentlich bereits seit meiner Kindheit. Zwischendurch habe ich sie aufgrund meiner Ausbildungen leider etwas vernachlässigt. Nach dem Studienabschluss hatte ich dann wieder etwas mehr Zeit und Muse mich wieder meiner kreativen Ader zu widmen. So kam ich zu Stampin‘ Up und zum Handlettering. Neben meiner beruflichen leitenden Tätigkeit ist basteln und lettern für mich der optimale Ausgleich.

Katrins Bastlkastl-Blog: https://katrinsbastlkastl.blogspot.com

Von "Katrins Bastlkastl" gibt es auch einen Online-Shop, in dem einige von Katrins schönen Bastelstücken erworben werden können > Hier geht's zum Online-Shop!

Facebook: www.facebook.com/Katrinsbastlkastl/

Instagram: www.instagram.com/katrinsbastlkastl/