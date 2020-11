Gegrillter Kürbis mit Kichererbsen, Sesamdressing und Gewürzfladen



Arbeitszeit: 30-40 Minuten

Schwierigkeitsgrad: einfach

Für 4-6 Portionen

Zutaten für den Gegrillten Kürbis

600 g Hokkaidokürbis

2 Knoblauchzehen

1 rote Zwiebel

4 EL Koriander oder Petersilie

150 g getrocknete oder 1 Dose (300 g)

vorgekochte Kichererbsen

Olivenöl

Salz, frisch gemahlener Pfeffer

Zutaten für das Sesamdressing

1 Bio-Zitrone

1 Knoblauchzehe

3 EL Tahina (Sesampaste)

Olivenöl

Salz, frisch gemahlener Pfeffer

Zubereitung

1. Für den gegrillten Kürbis & Co die getrockneten Kichererbsen mit der 3- bis 4-fachen Wassermenge über Nacht einweichen. Danach die Kichererbsen durch ein Sieb abseihen und durchspülen. Anschließend mit etwa der doppelten Wassermenge aufkochen. Temperatur reduzieren und ca. 40 Minuten köcheln lassen, bis sie weich sind.



2. Backofen auf 200 °C vorheizen.



3. Kürbis waschen, entkernen und in ungefähr 3 cm große Stücke schneiden. Knoblauch schälen und in feine Scheiben schneiden. Kürbis mit Knoblauch, Salz, Pfeffer und 2 EL Olivenöl gut vermischen, auf ein Blech geben und etwa 20 Minuten im Ofen backen.



4. Für das Sesamdressing den Knoblauch schälen. Zitronenschale abreiben und Zitronensaft auspressen. 3 EL Tahina mit 2 EL Olivenöl, 3 EL Wasser, Knoblauch, Salz, Pfeffer und ca. 3 EL Zitronensaft mit einem Pürierstab zu einer sämigen Sauce pürieren. Falls sie zu wenig Säure hat, kann man noch mehr Zitronensaft dazugeben. Und wenn sie zu dickflüssig sein sollte, einfach etwas kaltes Wasser dazumischen.



5. Zwiebel schälen und fein hacken. Koriander waschen und fein hacken. Gegrillten Kürbis mit Kichererbsen, Zwiebel und der Hälfte des Korianders in eine Schüssel geben, mit Dressing übergießen und gut durchmischen. Bei Bedarf noch salzen und pfeffern.



6. Kürbis & Co auf Tellern anrichten und mit Zitronenschale und restlichem Koriander bestreuen. Gemeinsam mit den Gewürzfladen servieren.





Gewürzfladen

Arbeitszeit: 20 Minuten

Schwierigkeitsgrad: einfach

Für 4-6 Portionen

Zutaten für den Gewürzfladen

200 g Weizenvollmehl

200 g glattes Weizenmehl

1 TL Trockengerm

1 EL Ahornsirup oder Honig

1 EL Fenchelsamen

120 ml lauwarme Milch

Salz

Zubereitung

1. Fenchel in einer Pfanne ohne Zugabe von Fett für etwa 3 Minuten rösten.



2. Mehl, Germ, Salz und Fenchel gut vermischen. Dann Ahornsirup, Milch und 120 ml lauwarmes Wasser mit einem Mixer oder Kochlöffel dazumengen. Auf einer bemehlten Arbeitsfläche 3 bis 5 Minuten kneten, bis eine kompakte Teigkugel entsteht, die nicht mehr auf der Arbeitsfläche kleben bleibt. Falls doch, langsam kleine Mengen an Mehl zugeben, bis sich der Teig löst.



3. Teig in eine Schüssel geben, mit etwas Mehl bestreuen, mit einem Geschirrtuch abdecken und für etwa eine Stunde rasten lassen.



4. Backofen auf 200 °C vorheizen.



5. Teig nochmals durchkneten und in 4 oder 6 Stücke teilen. Teig mit der Hand oder einem Nudelholz ca. 1 cm dick flach drücken und auf ein mit Backpapier ausgelegtes Blech legen. Die Fladen bei 200 °C 15 bis 20 Minuten backen.

Tipp: Um die Einweichzeit der Kichererbsen zu verkürzen, kann man 1 TL Natron dazugeben und die Kichererbsen schon nach ca. 5 Stunden kochen.

Weinempfehlung: Zum Beispiel ein Roter Veltliner vom Wagram – ein Exote, der hier auf seinen ebenbürtigen Speisepartner trifft.