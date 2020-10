Forellenfilets mit Nussauce und Kardamomreis

Arbeitszeit: 40-50 Minuten

Schwierigkeitsgrad: einfach

Für 4 Portionen

Zutaten für die Forellenfilets

4 Forellen- oder Saiblingfilets

(ca. 120–150 g pro Filet)

½ Bio-Zitrone

½ Bund Petersilie

Salz

Zutaten für die Nusssauce

½ Bund Petersilie

100 g Pinienkerne oder Walnüsse

oder geschälte Mandeln

1 Knoblauchzehe

1 EL Balsamicoessig

¼ TL gemahlener Piment

½ Bio-Zitrone

Salz, frisch gemahlener Pfeffer

Olivenöl

Zutaten für den Kardamomreis

1 kleine Zwiebel

250 g Basmatireis

8 Kardamomkapseln

Salz

Olivenöl

Zubereitung

1. Für die Sauce Nüsse mit Knoblauch und 10 bis 12 EL Wasser zu einer sehr feinen Paste pürieren. Essig, 3 EL Olivenöl, Piment, Zitronensaft, Salz und frisch gemahlener Pfeffer dazumischen. Sauce am besten mit dem Pürierstab oder einem Blender auf der Küchenmaschine zubereiten, sie sollte zum Schluss eine dicke, sämige Konsistenz haben.



2. Zum Schluss noch die Petersilie waschen, trocknen sowie fein hacken und die Hälfte der Petersilie unter die Sauce rühren.



3. Für Fisch gilt die 3-S-Regel: säubern, salzen, säuern. Daher zuerst den Fisch waschen und mit Küchenrolle trockentupfen. Achtung: Erst kurz bevor der Fisch gebraten wird, mit Salz und Zitronensaft würzen.



4. In einer Pfanne mit 2 EL Olivenöl kurz, d. h. längstens 2 bis 3 Minuten auf der Hautseite scharf anbraten, in eine Auflaufform oder auf ein Backblech geben.



5. Backofen auf 180 °C vorheizen.



6. Für den Reis Zwiebel schälen und fein hacken. Kardamomkapseln im Mörser aufbrechen und die Schalen entfernen.



7. Zwiebel und Kardamomsamen in 2 EL Olivenöl bei kleiner Flamme glasig anschwitzen. Zwiebel soll nicht braun werden. Reis in einer Tasse abmessen, zu den Zwiebeln geben und gut umrühren, sodass der Reis mit Öl bedeckt ist. 1 ½-mal so viel Wasser wie Reis dazugießen, ¼ TL Salz zufügen und aufkochen lassen. Temperatur reduzieren und 15 Minuten zugedeckt bei schwacher Hitze köcheln lassen.



8. Fisch im vorgeheizten Backofen für 8 bis 10 Minuten fertig garen, bis das Fleisch noch glänzt, aber noch nicht weiß ist. Teller im Backofen kurz vorwärmen. Fisch gemeinsam mit Sauce sowie Reis anrichten und mit restlicher Petersilie bestreuen.

Weinempfehlung:Grauburgunder, beispielsweise aus der Südoststeiermark, ist hier der perfekte Partner: Mit seinen nussig-würzigen Noten und seiner feinen Säure ist er ein perfekter Begleiter zur Forelle.