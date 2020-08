Gebackene Melanzanikroketten mit Tomatendip

Arbeitszeit: 30-40 Minuten

Schwierigkeitsgrad: einfach

Für 4 Portionen



Zutaten für die Melanzanikroketten

100 g Schafkäse oder Mozzarella

50 g geriebener Parmesan

2 kleine Eier

1 mittelgroße bis große Melanzani

1 mehlige Kartoffel (ca. 70 g)

1 Knoblauchzehe

2 EL Petersilie, Thymian oder Oregano

60 g Semmelbrot (1 Semmel vom Vortag)

Salz, frisch gemahlener Pfeffer



Zutaten für den Tomatendip

2–3 Tomaten

1 Knoblauchzehe

1 TL Honig oder Ahornsirup

1 EL Balsamicoessig

1 frischer Rosmarinzweig

oder 1 TL getrocknete

Rosmarinnadeln

2 EL Basilikum

Salz, frisch gemahlener Pfeffer

Zubereitung

1. Backofen auf 200 °C vorheizen.



2. Melanzani in Würfel schneiden, mit ½ TL Salz vermischen und in einem Sieb abtropfen lassen. Kartoffel kochen.



3. Tomaten halbieren und mit zerdrücktem Knoblauch, Honig, Balsamicoessig, Rosmarinnadeln, Salz und Pfeffer gut durchmischen. In einer Auflaufform ca. 20 Minuten grillen, bis sie weich sind; danach kalt stellen.



4. Melanzani gut ausdrücken und in einer Pfanne mit Olivenöl goldbraun braten. Petersilie fein hacken. Gekochte Kartoffel schälen und mit einer Gabel zerdrücken.



5. Melanzani mit gehackten Kräutern, Eiern, zerbröseltem Schafkäse oder Mozzarella, Parmesan, Kartoffel und Semmelbrot gut vermischen. Mit Salz und Pfeffer abschmecken.



6. Mischung mit einem Teelöffel oder mit der feuchten Hand zu etwa 20 walnussgroßen Kroketten formen. Auf ein mit Backpapier ausgelegtes Backblech setzen und bei 200 °C 10 Minuten backen.



7. Ausgekühlte Tomaten pürieren, Basilikumblätter fein hacken und mit Salz und Pfeffer unter das Püree mischen.



8. Als Aperitif Melanzanikroketten mit Dip servieren.





Tipps: Werden die Melanzanikroketten bereits am Vortag zubereitet, dann sollte man sie vor dem Essen nochmals bei 180 °C für 3 bis 5 Minuten auf einem Backblech in den Backofen geben, damit sie auch schön knusprig werden.

Wer den Dip würziger will, kann eine Chilischote fein hacken und in kleinen Dosen zum Dip geben, damit es nicht zu scharf wird.

Weinempfehlung: Etwa ein leichter Grüner Veltliner oder gekühlter Zweigelt aus dem Weinviertel: Der Grüne Veltliner kann hier als Allrounder sicher punkten; ein leicht gekühlter, saftiger Rotwein wie ein junger Zweigelt oder Portugieser könnten hier einen spannenden Kontrapunkt setzen.