Man braucht:

Makramee-Garn (oder einfachen Baumwollgarn), ca. 7 Meter

1 Schlüsselring

1 Schere

Anleitung:

Schritt 1

Zuerst muss der Garn in die passende Länge zugeschnitten werden. Man braucht 1 Stück in der Länge von 1 Meter und 20 Stücke zu je 30 Zentimetern. Falten Sie das lange Stück des Garns in der Mitte und befestigen Sie es mit einer Schlaufe am Schlüsselring. Um den Vorgang des Knüpfens zu vereinfachen, können Sie den Schlüsselring an einer Unterlage (z.B. Tisch) mit etwas Klebeband befestigen.



Schritt 2

Nun starten wir mit dem Knüpfen. Falten Sie die kurzen Stücke jeweils in der Mitte und legen Sie eines mit der Öffnung nach links über den langen Garn, und eines mit der Öffnung nach rechts darunter (siehe Fotos). Dann jeweils die Enden durch die Schlaufe des anderen Garn legen und fest zusammenziehen. Dieser Vorgang wird wiederholt, bis alle 20 Stücke des Garns verbraucht sind und somit 10 Knoten entlang des langen Stücks entstehen.



Schritt 3

Nun müssen nur noch die Seiten aufgetrennt werden, um die gewünschte Optik zu erlangen. Dazu einfach den Garn auseinanderdrehen und gegebenenfalls mit einem Kamm bürsten, um die Fäden zu trennen. Dann noch in die gewünschte Form zuschneiden und fertig ist der Feder-Anhänger!

Auf diese Weise können Sie nicht nur Schlüsselanhänger gestalten, sondern auch Geschenkanhänger oder Deko-Elemente.