Mit uns können 100 Familien beim spektakulären #wearewater-Fest am 29. Juni dabei sein! Teilnahmeschluss: 18. Juni 2019

© Therme Loipersdorf

Es regnet Wasserbälle vom Himmel!



Das größte Thermenfest des Landes findet am 29. Juni statt.

100 Familien mit bis zu vier Personen können beim #wearewater-Fest gratis mit dabei sein. Wir und die Therme Loipersdorf verlosen 100 Einladungen. Um 11 Uhr startet der Wasserballregen. Danach können Familien im riesigen Freibereich an der #wearewater-Challenge teilnehmen und einen Thermenkurzurlaub gewinnen.

Begleitet von Antenne-Steiermark-DJ-Musik und der neuen Riesenwiesen-Rutsche, lockt das Fest Gäste aus ganz Österreich in die Therme Loipersdorf.