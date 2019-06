Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Hans Söllner © City Guide Salzburg

Nach dem ausverkauften Konzert 2016 gibt der Bayrische Rebell wieder ein Konzert auf der Burgruine am Schloßberg Griffen.

Der Liedermacher, Gesellschafts- und Systemkritiker begeistert mit bedingungsloser Ehrlichkeit, Frechheit und Originalität bereits über 30 Jahre sein bunt gemischtes Publikum. Söllners Vision ist aktueller denn je: "Meine Vision von Gesellschaft sieht so aus, dass niemand ausgesondert wird, dass Funktionierer und Nichtfunktionierer nebeneinander leben, ohne Neid und Arroganz, weil eben jeder das ist, zu dem er sich entwickeln durfte."

"Da das Konzert 2016 riesigen Anklang fand und bereits einen Monat vor der Veranstaltung restlos ausverkauft war, sollte man sich rechtzeitig um Tickets kümmern", so die Veranstalter. Ein guter Rat, denn für das diesjährige Konzert am 9. August in der einzigartigen Burgruine am Schloßberg Griffen legt Hans Söllner noch eins drauf und hat seine Band "Bayaman 'Sissdem" mit im Gepäck.