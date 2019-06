Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© (c) Anita Arneitz

Eine Legende hautnah erleben - Das Messner Mountain Museum, ein Gespräch mit Reinhold Messner und ein Besuch beim "Ötzi" stehen bei unserer Leserreise nach Südtirol auf dem Programm.

Reinhold Messner hat als Expeditions- und Extrembergsteiger, Pol- und Wüstendurchquerer vier Jahrzehnte lang an den äußersten Rändern der Erde Erfahrungen gesammelt, die er heute in die Gestaltung seiner einzigartigen Museumskette zum Thema Berg einbringt - ein Projekt, das er selbst als seinen "15. Achttausender" bezeichnet. Hier gibt er sein Wissen, seine Erfahrungen und die Geschichten, welche aus den Begegnungen zwischen Mensch und Berg entstehen, an den Besucher weiter.

Das Messner Mountain Museum besteht aus sechs Standorten in Südtirol, wobei jedes Haus in Abstimmung mit seiner Umgebung und seiner Architektur jeweils einem Teilthema gewidmet ist. Erklimmen Sie das Herzstück und zentrale Museum "MMM Firmian" auf Schloss Sigmundskron, das "MMM Ripa" auf Schloss Bruneck sowie das "MMM Corones" auf dem Gipfelplateau des Kronplatzes, auf 2275 Metern Höhe gelegen. Aber der höchste Gipfel dabei: Der Hausherr Reinhold Messner persönlich steht Ihnen bei einem "Gespräch am Feuer" Rede und Antwort. Zur Einstimmung darauf wird zu einem feinen Essen auf dem Schloss Sigmundskron hoch über Bozen geladen.

Gleich nach der Ankunft in Bozen besuchen Sie im Archäologiemuseum eine weitere Legende aus der Bergwelt: Ötzi, der Mann aus dem Eis, der zu den bedeutendsten Mumien der Welt zählt.