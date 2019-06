Vorteilsclub-Mitglieder erhalten 2für1-Tickets für das große Volleyballfest am 12. Juni in Graz!

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© Hagen/ÖVV

Golden Girls und Eurofighter am Start

Am 12. Juni steigt im Raiffeisen Sportpark die Volleyball-Länderspiele gegen Ungarn. Österreichs Damen treten um 17:45 Uhr in der Golden European League an, das ist das ganze große Konzert im Volleyballsport - unsere "Golden Girls" freuen sich daher ganz besonders auf lautstarke Unterstützung durch ihre Fans.

Im Anschluss, um 20:15 Uhr, sind die Herren an der Reihe. Unsere "Eurofighter", die uns im September bei der EM vertreten, spielen ebenfalls gegen Ungarn, und zwar in der Silver European League. Das erklärte Ziel ist jeweils die Qualifikation für das "Final Four" und der Gewinn einer Medaille.