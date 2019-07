Facebook

© Stephan Pick

DIETER BOHLEN live in Österreich: Die MEGA Tournee kommt 2019 auch nach Wien - mit den größten Hits von Modern Talking, Blue System und DSDS

Nachdem das MEGA Open Air auf der Zitadelle Spandau in Berlin innerhalb weniger Tage restlos ausverkauft war, will es der Pop-Titan richtig wissen. Den Fans, die kein Ticket ergattern konnten, versprach er nach der Sold out-Meldung am 17. März auf Instagram Zusatzkonzerte – jetzt macht er Nägel mit Köpfen: DIETER BOHLEN (65) kommt noch in diesem Jahr für acht Arenakonzerte nach Deutschland, in die Schweiz und auch nach Österreich! So wird er am 06.12.2019 live mit Band in der Stadthalle D in Wien die größten Hits von Modern Talking, Blue System, DSDS und viele mehr, die aus seiner Feder stammen, zum Besten geben.

DIETER BOHLEN über die großartige Resonanz seiner Fans zu seiner Rückkehr auf die Konzertbühne: „Es wird ein großer Familien-Party Abend mit 21 Geschichten zu meinen 21 Nummer Einsen. Jeder weiß, dass ich eines besonders gut kann: Nämlich die Leute mit spannenden Geschichten zu unterhalten. Es wird nicht nur ein reiner Konzertabend, sondern ich möchte, dass die Leute lachen, Spaß haben und dabei tolle Hits hören.“