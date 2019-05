Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Kreativ und köstlich: Streetfood ist regional, international und nachhaltig © Partycars

Ein kulinarisches Wochenende - Streetfood im Einklang mit der Umwelt gibt's vom 6. bis 8. Juni auf dem Klagenfurter Kardinalplatz.

Auch dieses Jahr bietet das Streetfood Weekend seinen Gästen wieder eine kulinarische Entdeckungsreise mit lokalen Köstlichkeiten und exotischen Leckerbissen. Vom 6. bis 8. Juni verwöhnen auf dem Klagenfurter Kardinalplatz regionale und internationale Food-Artisten mit typischen Speisen und Getränken aus ihren Heimatländern. Bei kostenlosem Eintritt und Livemusik (täglich von 12 bis 23 Uhr) lernen die Gäste typische Speisen ferner Gebiete und heimische Kulinarik in anregendem Ambiente kennen. Diese Jahr steht das Festival unter dem Motto "Streetfood Weekend goes green" und setzt als eines der ersten "Green Events" in Kärnten auf Nachhaltigkeit und Umweltschonung auf allen Ebenen.

Mit unserem Gutschein erhalten Sie beim Stand "Partycar von Mario Schwagerle" zwei Burger zum Preis von einem.

MEIN V%RTEIL 2für1 - Ermäßigung auf Burger beim Street Food Weekend

Wann: 6. bis 8. Juni 2019

Wo: Kardinalplatz, Klagenfurt Ihren Vorteilsclub-Gutschein erhalten Sie am 27. Mai in der Kleinen Zeitung oder mit unten stehendem Link zum selber drucken. Einfach Ihre Vorteilsclub-Mitgliedsnummer eintragen und am Stand "Partycar - Mario Schwagerle" einlösen und Burger genießen!